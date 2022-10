Nye elbiler til det danske folk – er en af dem den nye "folkevogn"?

VW vs. de nye drenge

Nissan var nogle af de første til at sende brugbare elbiler ud på de danske veje med Nissan Leaf, men siden da er den druknet i en stormflod af nyere og bedre elbiler. Især på markedet for høje, rummelige elbiler synes udvalget er være næsten uendeligt – og nu vil Nissan have elbils-tronen tilbage.

Til formålet har de udrustet den nye Nissan Ariya med en lækker kabine og skarpt design – men kan den vinde danskernes hjerte som en elektrisk vogn til folket? Og hvad med den spritnye, enorme Maxus Euniq 6?

Vi sætter dem begge op ad målestokken på området, Volkswagen ID.4, for at se om de har noget at have det i, eller om de er for høje i hatten.