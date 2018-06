Mød en ægte fan af Bil Magasinet

Navn:

Per Vindum, 57 år, Musiker, Herning

Biler i garagen:

Audi A3, Audi A6, Mercedes SL380 ’84 Honda NSX ’91

Hvilke biler har du haft?

Min første bil fik jeg i 1978. Det var en Morris Mini, som blev skiftet ud med en Toyota Corolla stationcar med en meget hylende kobling. Siden har jeg haft utallige biler af mange forskellige typer og mærker blandt andet BMW 5-serie, Honda Accord og Mitsubishi Galant. I øjeblikket har jeg to klassikere.

Hvordan endte du en Honda NSX?

Det var faktisk en artikel i Bil Magasinet, som Anders Richter lavede. Eller måske endnu mere den video, der fulgte efter artiklen. Den tændte mig, og min søn og jeg enige om at lede efter sådan en. Det gjorde vi over længere tid, men faldt til sidst over denne hos en Ferrari-forhandler i Düsseldorf, der havde taget den i bytte fra en svensk kvinde, der havde købt en Ferrari.