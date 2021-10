Vi tester: Kan nogen slå VW Polo af pinden?

VW Polo har domineret minibilsklassen så længe, at vi bare kalder den Polo-klassen. Men der er masser af udfordrer til kronen - men hvem kan vippe Polo af pinden? Vi tog en tur til Sejrø med fem biler for at få svar!

De deltagende biler er:

Hyundai i20

Mazda 2

Peugeot 208

Toyota Yaris

Volkswagen Polo

Er du blevet nysgerrig på, hvilken bil, der vinder testen? Så skynd dig at tegne abonnement på Bil Magasinet. På den måde får du alt det bedste indhold om bilen plus svaret på denne stortest.

Du kan få svar på Polo-testen lige NU i Wype-app'en, hvis du tegner et prøveabonnement på Bil Magasinet. Og så får du de næste tre numre af Danmarks bedste bilmagasin lige i din postkasse!

Tilbuddet indeholder:

Digital adgang til de seneste 12 numre af Bil Magasinet digitalt via Wype - inklusiv nummeret med Polo-testen.

De næste 3 numre af Bil Magasinet i din postkasse.

Lyder det som noget for dig?