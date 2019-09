Vi kører den 1.510-hestes Koenigsegg Regera i Danmark

Det læderbetrukne kulfibersæde tager godt imod mig. Jeg sidder omgående perfekt bag rattet i Koenigsegg Regera, uden at justere på noget. Det er som om, den er bygget til mig, og det fladbundede rat med den tykke, delvist læderbetrukne rat-ege falder lige i hænderne på mig. Jeg griber forsigtigt om det smukke rat, og piller ved kontakterne rundt omkring i bilens kabine med ærefrygt. Forsigtigt, uden at trykke hårdt på noget, selv om man nødvendigvis må gøre netop det, hvis man skal betjene bilen.

De mest anvendte kontakter og greb sidder, hvor jeg forventer at finde dem, men derudover er intet, som det plejer. Alt ser anderledes ud. Hver en kvadratcentimer i kabinen synes sirligt formet, placeret og fuldendt, som for at give netop den ene kvadratcentimeter en æstetik uanset funktionen af netop den lille plet i kabinen. Og det er ikke bare i det visuelle udtryk. Materialerne afslører sig selv i hver enkelt detalje, så jeg drages til at føle på dem – føle som en blind ville gøre det for at forstå funktionen i formen, men forsigtigt som for at forstå en lille og yderst detaljeret skulptur. Om det så er de synlige skruer, der holder kabinen sammen, har de deres helt egen kærv.