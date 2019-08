Toyota Camry tager kampen op mod Mondeo & Co i Bil Magasinet

COMEBACK TIL CAMRY

Du har sikkert allerede spottet en af denne storstests helt store udfordringer: Den nye Toyota Camry fås kun som sedan og bliver her sammenlignet med tre stationcars. Bladrer du videre til side 51, bidrager vi yderligere til forvirringen ved at sammenligne hybridbilen Toyota Camry med en anden ligesindet, en opladningshybrid og en helt konventionel benzinbil, endda en ret kraftig en af slagsen. Vi har dog ikke helt tabt sutten her på bladet, for den brogede forsamling repræsenterer den virkelighed, som Toyota’s nye og store sedan skal forholde sig til. Og ikke mindst skal den forholde sig til den udvikling, klassen har gennemgået i al den tid, Camry har været væk fra markedet.

Det var efter introduktionen af Avensis i 2003, at Toyota begyndte udfasningen af Camry, men det var næppe kun Avensis, der tog livet af Camry i Danmark. Salget af biler i det, man kaldte direktionsklassen, var hastigt faldende, hvilket blev endeligt for adskillige konkurrenter i Danmark og Europa. Ford Scorpio udgik allerede i 1998, og bilmodeller som Peugeot 607, Nissan Maxima og Alfa Romeo 166 var enten helt eller på vej til at forsvinde fra det danske bilmarked.