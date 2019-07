Thomas Hartmann: "Jeg savner lortebilen"

Jeg er inkarneret bilelsker, men ville indimellem ønske, at jeg var ligeglad med biler. Den interesse har givet mig mange glæder og dannet grundlag for venskaber. Men den har sat’me også kostet mig penge, frustrationer, problemer og hovedbrud.

Er man ’blot’ bilejer, er en defekt bil en praktisk udfordring tilsat et større eller mindre økonomisk tilbageslag. For en bilelsker er det de samme ting – plus bekymring, hjertesorg og en reduktion af evnen til at tænke på andre ting, før problemet er udbedret.

Skramlet Citroën Xsara med børnesæder

Selv når der er masser af p-pladser at vælge imellem, er der et problem; nemlig at vælge rigtigt. Jeg har brugt adskillige timer på at trille rundt i P-huse og spejde efter den helt rigtige plads. En skramlet Citroën Xsara med børnesæder og Disney-gardiner i de bagerste sideruder er den værst tænkelige sidemand.

Nogle vil kalde det fordomme, men de tager fejl – det er statistik: Man ved bare, at når poderne skal installeres i barnesæderne efter en tur i Field’s, vil der stå en far eller mor med et søvnunderskud på størrelse med Alaska, som forlængst har henvist biler til kategorien “ting” – og “ting” er i deres verden noget, man ikke knytter sig til.

Jeg har mistet tal på, hvor mange gange jeg har set en forælder stå og rode på bagsædet af deres egen bil, mens de med deres bagdel, nærmest rytmisk, puffer deres egen dør ind i bilen ved siden af. Jeg ville virkelig ønske, jeg kunne være ligeglad. Men det kan jeg ikke.