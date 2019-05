Test: V8-motor på budget

Bjørnebanden på tur

Lydbølgerne fra en vred V8’er, der gearer ned og hopper eksplosivt op i omdrejninger, breder sig over markerne. Snuden på den “Jerez-schwartz-metallic” BMW M3 dukker endelig op i kamerasøgeren mellem Lars Tyndskids marker og dykker resolut ind i svinget. Min kollega Jacob Dalby smiler bredere end Ole Henriksen bag rattet, da speederen får et tråd, og baghjulene vristes fri, mens de låses af sammen af M-differentialet. Med kirurgisk præcision sendes bilen ud i et elegant powerslide. Af respekt for naboer og bilen nøjes vi med en enkelt gennemkørsel til ære for kameraet, men det er slået fast, at BMW M3 af fjerde generation ikke mister det gode humør med alderen.

Testbilen er fra år 2010 og virker i topform, men udviklingen går stærkt nu om dage, så gårsdagens heltebiler kan nogle gange ende med at blive til skuffelser, når man prøver dem igen mange år efter, de blev præsenteret. Det gælder dog ikke testbilen.

Jo, kabinen er lidt dyster at se på, og de 85.000 km ses som let patina på skålsædernes læder, men stemningen letter, så snart du tager plads i de solidt polstrede stole.