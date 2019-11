Test: Fremtidens Porsche

Jeg har længe vidst, at den ville komme – Porsche’s første elbil. Den dynamiske køreglæde er en hjørnesten hos mærket, og da de lærte verden at holde af SUV’er på høje fjedre, var der en umiskendelig og velkendt fornemmelse i alle bilens kroge.

Du kørte ikke hvilken som helst firehjulstrækker med stor frihøjde – du kørte en Porsche Cayenne eller Macan. Derfor er mine forventninger til elbilen Taycan skruet helt op på samme niveau som til de forrige normbrydere. Porsche kan ikke tillade sig at levere et produkt, der bærer deres våbenskjold på front og bagende, uden at køre­oplevelsen er blandt de mest sporty i klassen.

Markedet med decideret velkørende, dynamiske elbiler er uprøvede vande i bred betragtning. Tesla har en mindre flok af biler, der kan accelerere hurtigt, men at påstå, at de kører godt ud fra et dynamisk synspunkt, er det pure opspind.

Til det er de for slappe i opsætningen og for dårlige til at bære og behandle deres vægt. BMW i3s er en rap sag, der er sjov i sving og rundt i byen, men komforten er stiv, og pladsforholdene er ikke gavmilde.

Porsche Taycan er bilen, hvor håb, forventninger og ønsker er tilknyttet og skal indfries. Hvis nogen skal få os til at omfavne og elske en hurtig, sporty og lækker bil med batterier, så er det Porsche.