Test: De hvide bude er løs!

De hvide bude!

I en ikke fjern fortid var det normalt at tænde sin første cigaret lidt før sin konfirmation. I 1974 fik vi fartgrænser, men de var reelt vejledende og skyldtes ikke trafiksikkerhed. I stedet var de et forsøg på at begrænse olieforbruget. I samme anledning blev det forbudt at køre i bil om søndagen. Olieholdig udstødningsgas kunne købes som eau de cologne, og mænd måtte gerne begære kvinder, alene fordi de så godt ud. Af samme årsag måtte mænd gerne gøre noget ud af sig selv, uden at de blev beskyldt for at tilhøre et seksuelt mindretal.

Mens kønsroller var et aktiv, var kokain-trafik et romantisk – om end barskt – erhverv, og med “den hvide dame” fulgte accessoires som den hvide superbil, der repræsenterede lige dele ulastelig stil med tilhørende hvidt jakkesæt, hyttesko og stråhat og outreret overdrev.

Det var næppe sådan, designere, ingeniører og marketingfolkene hos Lamborghini, Porsche og Ferrari så deres biler, da de blev udviklet og lanceret, og det er heller ikke sådan, vi ser på dem, når de står i alle andre farver end hvid. Men fuldendte i hvid lak og læder bliver de indbegrebet af klichéer, som rigelig rummer stof til tre heltaftensfilm med blondiner i lårkort og mænd med overskæg og lange bakkenbarter.