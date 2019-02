Test: Brugte luksus-SUV'er

Brugt luksus-SUV

Det var op ad bakke for Jaguar Land Rover, da de præsenterede den hidtil mindste Range Rover i 2011. Finanskrisen hang som en tung skygge over gårdejere og velhavere, og ingen vidste, om mærket kunne slippe afsted med at overføre luksusfornemmelsen fra de store Range Rover’s til en mindre og billigere bil. Men det kunne de.

Range Rover Evoque tog alle de seje designdetaljer fra 2008-koncept­bilen med sig, og i dag skiller den sig ud som den mest markante model i klassen. Designet står knivskarpt både i den 3-dørs coupé og i testbilen med fem døre. Det fremstår tidløst.

Konkurrenterne fra ny var Audi Q3 og BMW X1, men Evoque var noget dyrere. Det er den stadig som brugt, og du får lov til at betale for mærkevaren. Der er over 100 brugte biler til salg i Danmark til priser fra lige under 400.000 kr., og der er også en håndfuld på gule plader, hvis du ikke har brug for bagsædet.

Evoque har den britiske sjæl fra sine storebrødre. Du får samme kvalitet i kabinen, og firehjulstrækket og alle de elektroniske offroad-gadgets følger med – bare i en mindre indpakning.