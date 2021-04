Test: BMW-røverkøb med ekstra lir

Der må stå nogle stakkels X1’ere med fossildrevne motorer og samle støv i et hjørne hos forhandlerne, for som afgifterne er nu, er det åbenlyst at pege på opladningshybriden som det indlysende bedste køb.

BMW X1 xDrive25e har flest muskler og laveste pris af samtlige X1-varianter. Den koster fra 360.683 kr. med Advantage-udstyr, mens vi her har fat i den mere sportsligt udseende M Sport til 378.711 kr. Den gør turen lidt sjovere med blandt andet sportssæder og M sportslæderrat, mens designet peppes op med M aerodynamikpakke.

Hybridsystem giver GTI-fornemmelser

Ved speederberøring starter bilen lydløst på el, og træder du til, starter den 1,5-liters turbobenzinmotor, der i samspil med en elmotor og en stak batterier under bagsædet laver op til 225 hk. Det gør den i stand til at ramme 100 km/t næsten som en GTI. Fuldt opladet er bilen opgivet til at kunne køre 57 km på el – under testen er vi tættere på 30 km – men selv når batteriet er pattet tomt, fungerer X1’eren som en glimrende hybridbil, der artigt opsamler bremseenergi og genbruger den til igangsætning.

Den er en større fornøjelse, end da vi testede den mere sportslige crossover X2 med samme drivline tidligere på året: X1’eren slapper bedre af på motorvejen og er mindre nervøs i styretøjet, når du kører ligeud.

Som hverdagsbil er den mere tiltalende. Den højere taglinje gør nemlig bagsædet til et mere indbydende sted med højere til loftet og lavere risiko for at nikke karrosseriet en skalle ved indstigning. At X1 samtidig har en smallere C-stolpe end X2, gør den nemmere at køre i byen, da der er mindre risiko for at overse en cyklist. Det negative? Kabinen med de analoge instrumenter virker lidt gammeldags.

Vi synes

En stærkt bud på en velkørende og praktisk SUV med herligt kraftoverskud og skarp pris.