Taxibranchen svarer på kritik: Der kan ikke holde en taxi standby til Bachmann ude på landet

I den ideelle verden, set fra kundens synspunkt, bør der således til enhver tid stå et beredskab af taxier til rådighed, i et omfang som end ikke ambulance og politi ville kunne matche, kvit og frit.

Bosætter man sig i Høng, eller lignende steder, til en pris langt under niveauet i et tilsvarende hus i hovedstadsområdet, så må man påregne at infrastrukturen tilsvarende er lavere.

Taxi kommer fra en større by

Vil man have en taxi midt om natten, en hverdagsnat i et tyndt befolket område på Vestsjælland, så bør det ikke undre, at den sommetider må trækkes fra nærmeste større by.

Vore politikere har ønsket en taxilov, der i langt højere grad tilsigter fri konkurrence. Fri af kommunale kørselsområder med kørepligt.

Man har ønsket at give branchen mulighed for, at få dækket sine omkostninger, og fjernet kørepligten.

Således må man som kunde i et område med ringe infrastruktur, være indforstået med, at pris følger ydelsen. Ingen synes det forekommer urimeligt, at VVS-manden tager betaling for fremkørsel, for at han kan yde sin service. Dyrt - ja, men almindeligt accepteret.

Taxien, derimod, den skal stå der på 5 minutter, uden beregning. Hvorfor? Var det Kalundborg taxi der blev rekvireret en taxi fra?