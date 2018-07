Det nye nummer af Bil Magasinet er på gaden idag. Her kan du læse et hav af spændende historier. Her har Steen Bachmann set nærmere på tre af de mindre SUV på markedet.

Stortest: Offroad, komfort eller sport?

"Lad os gå lige til sagen: BMW X2 er den mest velafbalancerede og vellykkede høje bil, jeg nogensinde har kørt. Hvis du er medlem af BMW-sekten og har en gammel benzinsluger af en 6-cylindret 3-serie eller måske en 5-serie med otte ben, vil du sikkert fnyse over, at sådan en skidespræller af en forhjulstrukket dame-BMW skal komme her og spille smart. Men det skal den altså!

Disse linjer skrives efter, at jeg lige har kørt til Le Mans og retur i en BMW X3. Den nye model er større og dyrere end X2 og burde være overlegen på alle punkter, men det er den ikke. Jeg har kørt 3.000 km i X3 og 987 km i X2, så sammenligningsgrundlaget er i orden. Og fik jeg frit valg med samme motor, ville jeg helst køre til Le Mans i en X2.

Jeg er ikke sikker på, præcist hvad det er, der hæver dens køredynamik til nye højder i klassen, men forestil dig at parre en X3 med en Mini Cooper og give den en balletdansers kontrol og en ninja’s reaktioner."

