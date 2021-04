Overblik: Her er alt det, du kan læse om i det nyeste nummer af Bil Magasinet!

I krig mod kedsomhed!

Med 300 hk, forhjulstræk og et hæderkronet sports-navn, er både VW Golf GTI Clubsport og Renault Megane R.S. Trophy pragteksemplarer på såkaldte 'hot hatches', der er sat i verden for at bekæmpe kedelige køreregenskaber.

Derfor har vi taget de to turbokrigere forbi Sjællandsringen for at afprøve, hvordan de hver især opfører sig, når vejen er åben og uforstyrret. Men hvilken af de to er sjovest på banen, og hvilken skal du købe, hvis du står med det svære valg foran dig? Det tager Mathias Brandt dig igennem i duellen i april-nummeret af Bil Magasinet!