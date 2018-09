Opgør i den rummelige "slipseklasse"

"Fjordenhus skyder op i glas og mursten midt Vejle Havn og lokker kunstinteresserede til som myrer til en tue. Dansk/islandske Olafur Eliassons nye kunstværk er et trækplaster, men én af testbilerne formår at få opmærksomhed fra beundrerne af skandinavisk design: Den nye Volvo V60. Modellen er vokset så meget, at du ikke længere behøver gå op i en V90 for at få en afløser til din udkørte V70 “herregårdsvogn”.

Et stort bagagerum på 529 liter står klar at huse jagthunden, og priserne starter på 511.980 kr. for en D4 190 hk diesel. Med Inscription-udstyr får du 8-trins automatgear, digitale instrumenter, læderindtræk, anden generation Pilot Assist fartpilot, træpaneler i kabinen og meget andet for 609.890 kr. Med ekstraudstyr lander testbilen på 804.034 kr., men så medfølger der også ­Harman Kardon audiosystem, parkeringspilot og elpakker til forsæderne."

Nyt nummer af Bil Magasinet

Sådan lyder starten på Bil Magasinet's stortest i det nyeste nummer, som er på gaden idag.

Hvis du i fremtiden vil være sikker på ikke at gå glim af lignede historier, så kan du tegne abonnement her, og få det direkte ind af brevsprækken, allerede fra næste måned.