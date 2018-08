Opgør i den luksuriøse Golf-klasse

"De danske bilkunder lever en omskiftelig tilværelse. Ved hjælp af en stribe politikere, der godt kan se det kloge i lavere afgifter på biler, har vi de seneste år fået skåret mere og mere af prisen på en ny bil. Magthaverne på Christiansborg har brugt salami-metoden, hvor der er blevet skåret små lunser af prisen, til at ændre vores indkøbsmønster. Det betyder, at vores favoritbiler ikke længere er mikrobiler. I dag vil vi gerne have større biler – og helst nogle af dem, som har lidt luksus at tilbyde. Derfor har vi i dag samlet fire biler til test i den øvre del af hatchback-klassen.

Den nyeste deltager er Mercedes A-klasse, som stiller med dugfrisk teknologiske løsning og et nyt design. BMW 1-serie kommer med frække fælge og en M-undervogn, hvilket skal få os til at glemme dens alder. Audi A3 har fået koncernens nye 1,5-liters Evo-motor med cylinderfrakobling, og sidst men ikke mindst har vi en Volvo V40 med i selskabet. Den tilbyder nemlig komfort og sikkerhedsværdier i særklasse."

