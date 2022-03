V har været en tur i Málaga for at køre 2. generation af BMW's 2-serie Active Tourer, og det var lidt af en øjenåbner, for BMW's forhjulstrukne grisling er langt bedre i den nye udgave.

Desuden kan du læse om vores første tur i disse biler:

BMW X3

Dacia Jogger

Audi A7 Sportback

Hyundai Kona N

Kia e-Soul

Undgå at gå glip af bilnyheder - få 3 numre af Bil Magasinet i postkassen!