Lortebil-ejer på skrækkeligt besøg i København: "Jeg og min Saab kommer der aldrig mere"

For det første er der alt for mange biler. Thorning-regeringen forsøgte at indføre en betalingsring uden om hovedstaden i 2012, hvilket rejste en mur af folkelige protester.

Vi ved, hvordan socialdemokrater har det med biler og afgifter. Havde de kaldt det en “trængselsafgift”, kunne vi måske have talt om det, men “betalingsring” under en socialdemokratisk ledet regering? Glem det.

Fik grotesk p-bøde i København

For det andet er der ingen steder at ­parkere, medmindre du kører ind i et ­parkeringshus, hvor priserne er absurde på grund af de høje kvadratmeterpriser.

Parkerer du på gaden, er der en god sandsynlighed for at få en parkeringsbøde (de kalder det en parkerings­afgift), fordi reglerne er uigennemskuelige og i bund og grund er til for at chikanere biler ud af byen.

På Østerbro sælger Københavns Kommune flere parkeringstilladelser, end der er parkeringspladser, og i indre by har jeg fået en dummebøde på 510 kr. fra Københavns Kommune for at parkere en varebil på en p-plads for varebiler (en Toyota Hilux på papegøje­plader er ikke en varebil, lød forklaringen).

For det tredje er vejnettet i indre by fra 1960’erne og aldeles uegnet til moderne trafik med cykler og alverdens elkøretøjer på to, tre eller fire hjul, der flyver ud og ind mellem et ufatteligt antal fullsize-lastbiler som følge af kommunens mærkværdige strategi med en konstant trafik af 7-akslede lastbiler med 40 ton jord. Og det er altså inde midt i byen!

Togpendlere holder stille i deres biler

For det fjerde har pandemien flyttet pendlere fra kollektiv trafik og over i personbiler, fordi vi ikke gad det cirkus med halvtomme tog, som man ikke måtte stige ind i, selv om der var plads (det skyldtes besynderlige restriktioner). Der var også krav om mundbind, så i dag savner DSB og andre trafikaktører sine kunder. Hvor er de?

De sidder i kø i deres biler.