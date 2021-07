Hvordan er det nu lige med import af brugt bil?

Det kan virke som en stor mundfuld at skulle importere en brugt bil. Derfor har chefredaktør Mikkel Thomsager valgt at fortælle historien om, hvordan han importerede sin nye bil. Det kan være en god ide, at læse de fire sider inden du selv giver dig i kast med import.

Desuden har vi samlet en video med gode tips til import af bil.