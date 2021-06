Chefredaktør Mikkel Thomsager har slået et smut forbi Danmarks i øjeblikket eneste bilfabrikant, Zenvo, for at høre, hvordan det går. Mærket har, på grund af corona, været under radaren i nogle måneder. De har brugt pausen til, at lave nogle grundlæggende ændringer, så vi snart kan forvente at se en helt ny model af Zenvo.

Vil du have det hele med, så læs det kommende nummer af Bil Magasinet, som du kan finde ved din lokale tankstation eller kiosk!

Lige nu kan du få 3 numre af Bil Magasinet i din postkasse for bare 99 kr. Klik her for at læse mere.