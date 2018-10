Kommentar: 500 kr. for en taxa??

Jeg havde ikke lige en bil stående i Københavns Lufthavn efter hjemturen, men Rejse­planen på min gamle iPhone viste, at jeg kunne nå et tog til København H og derfra et IC3-tog til Slagelse og et Arriva lokaltog til vores lille station i Høng i Vestsjælland. ­

Derfra har jeg kun seks kilometer hjem, så det kunne ikke gå galt.

DSB kørte uden problemer

Jeg har tidligere brokket mig her i ­bladet over DSB, men der var intet at udsætte på deres punktlighed og service denne gang. Arriva kører på sekundet på Slagelse-Tølløse-­banen, som om de tror, de er et japansk jernbane­selskab, så det gik også fint.

Nu står jeg så på Høng Station med en tung kuffert med to computere og et kamera. Min frue tager ikke telefonen og den pensionerede Jaguar-direktør længere nede ad vejen er atter taget til et eller andet veteranhalløj med sin kone midt i England, så han kan heller ikke hente mig.

Jeg har ikke mod på at blaffe (der er øde i dén her del af Danmark), der er for langt at gå med bagage, og takket være den store interesse fra taxabranchen tilbyder Uber ikke længere sine tjenester i Danmark.