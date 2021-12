Hvad sker der: Bil Magasinet-mand erstatter sin BMW 520d med en Tesla... og er glad?!

Til gengæld er det noget nær kærlighed ved første blik, da Tesla proklamerer, at Model Y har kurs mod Danmark. Det er absolut ikke den smukkeste skude i søen, men jeg må bare konstatere, at det i hvert fald i denne situation er det indre, der tæller.

Bagsædepladsen og bagagerummet får min 5-serie til at ligne en mikrobil, og udstyrsniveauet er usædvanligt højt. En alt for kort prøvetur hos Tesla er nok til, at både konen og ungerne er med på idéen, og jeg lægger en føler ud hos bankrådgiveren.

Billige billån til elbiler

Billån dedikeret til elbiler er ved at være et udbredt produkt i de fleste af landets banker. For mig betyder det, at jeg kun behøver lægge 10 procent i udbetaling mod de sædvanlige 20 procent, og samtidig er renten lav. De samlede renteudgifter over otte år lyder på under 25.000 kroner.

Vi taler altså et billån på knap en halv million kroner over otte år. Med en all-inclusive-aftale på strøm til bilen, et symbolsk beløb i ejerafgift og generelt lave driftsomkostninger, så ender min nye Model Y med at koste mig mindre om måneden end min efterhånden 10 år gamle BMW 5-serie.

Og så kan jeg oven i købet fremover sætte mig ud i en forvarmet, fuldt opladet og afsindigt velkørende bil hver morgen.

Efter et par måneder med Model Y kan jeg i hvert fald glædeligt konstatere, at Freude am Fahren er der ikke blevet mindre af.