Historien om den danske 'Porsche Singer'

Den danske 'Singer'

Gyset går gennem min krop. Den der følelse du får, når hjernen pludselig finder ud af, at din krop er landet lige midt i den drøm, du har haft så mange gange. For mig er drømmen at komme bag rattet af en særlig Porsche 911 ombygget af amerikanske Singer på et helt særligt stykke asfalt et hemmeligt sted i Danmark.

Og lige nu sidder jeg midt i den drøm på vej gennem det bakkede landskab, hvor sving efter sving ligger trygt på rygraden. Virkeligheden overgår nogle gange drømmene, og i dag er en af de dage. Virkemidlet er dog også noget helt særligt. Den har navnet Singer Denmark, og det er et kunstværk placeret på fire Michelin Pilot Sport-dæk.

Manden, vi skal takke for lige præcis denne bil, er født i England, bosat i Californien, og lystrer navnet Rob Dickinson. Egentlig var han en succesfuld musiker på helt rette vej, men i 2009 valgte han at tage et skarpt højresving og oprette et firma kaldet Singer Vehicle Design i en fabriksbygning i udkanten af Los Angeles. Bil Magasinet har tidligere besøgt Singer, men vi har aldrig selv været bag rattet – før nu...