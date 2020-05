Den ligner noget fra MAD MAX, men dens danske historie er faktisk endnu vildere!

Lattergasanlæg og stealth-lakering

Det var ikke for at spille smart, men for at øge chancen for at overleve alene i en brutal krig med værdier for mange tusinde D-Mark i bagagerummet. Den tidligere jægersoldat var nemlig kun bevæbnet med en tyk bibel, militærlist og nærkampsteknik, hvilket gav ham kælenavnet "Guds Rambo".

Bilen blev kendt og berygtet som "The War Camaro" - eller "Ghost Car", da det gennem årene lykkedes Meyer at snige 160 læs med nødhjælp ind til hospitaler, børnehaver og andre trængende næsten ubemærket – og for egen regning.

Bilen er en krigsmaskine – bare uden skydevåben. Den matte lakering stammer fra amerikanernes F117A Stealth bombefly, som gør den næsten umulig at se om natten. Infrarøde lamper monteret i et robust kængurugitter gjorte det muligt at snige sig ubemærket gennem natten og et lattergasanlæg fordoblede effekten på V8'eren, hvis Helge skulle væk i en helvedes fart.