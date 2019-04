Har du set det nye Bil Magasinet? Tjek indholdet her

Det er ikke størrelsen, det kommer an på. Det er, hvad du selv gør oplevelsen til. Det lyder som en kliché, men hele 2018 oplevede jeg det gang på gang, og jeg er ved at sprænges her før 2019-sæsonen, hvor klassiker-luftningen snart går i gang.

Hvilken bil skal redaktøren købe nu?

I 2018 kørte jeg min sorte Ferrari 360 Spider 2003 for tredje sæson. Det bliver ikke til en fjerde. I hvert fald ikke i 2019. Efter tre fede år, har jeg besluttet at sætte den på pause. Jeg har ikke besluttet mig for, hvad der skal ske med den. Til gengæld er hovedet fuld af tanker om den kommende sæson. For hvis den ikke skal bruges i selskab med den sorte racer, hvad skal den så bruges til?

Jeg arbejder på sagen hele tiden. Mest oppe i hovedet og på computeren med søgninger, beregninger og mere tankespind. Alle muligheder er åbne. Det handler ikke om maxi eller mini. Det handler om begejstringen i sig selv. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker.

Velkommen til det nye nummer af Bil Magasinet!

Mikkel Thomsager, chefredaktør