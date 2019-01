En fremtid på strøm?

Jeg trækker elstikket ud af snuden på den grå Hyundai Kona Electric, folder kablet sammen og åbner døren til kabinen. Da jeg aktiverer tændingen, fortæller systemet mig, at motoren kører. Det er ikke den nærmest larmende stilhed, der overrasker mig – den har vi efterhånden vænnet os til ved elbiler – det er tallet, som indikerer rækkevidden, der får mig til at kigge en ekstra gang. Der står 436 km i det digitale display. Husk på, at jeg ikke sidder i en Tesla men i en koreansk familiebil til omkring 300.000 kr.

Tilbage på redaktionen er jeg klar til at samle denne måneds tre yderligere testbiler og begive mig ud på en stortest med fire elbiler. De har alle en opgivet rækkevidde på over 200 km efter den nye WLTP-måling, og alle koster lige omkring 300.000 kr.

Testens første 4-hjulede indslag forsøger at blende ind blandt andre og mere konventionelle biler. Faktisk er den så diskret, at det kun er de færreste, som vil kunne spotte, at den kører på el.

VW e-Golf er en Golf, som du kender den. Eneste forskel er, at den har en elmotor...