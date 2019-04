Duel: Køreglade stationcars

Fornuftig køreglæde

Jeg kaster den sølvgrå Kia ProCeed ind i svinget med en beslutsomhed og tillid, som jeg aldrig før har givet en Kia. Jeg strammer hænderne om rattet, selv om jeg på ingen måde behøver tage de grove metoder i brug for at tøjle den veldesignede stationcar, der i denne GT-variant fører mig gennem svinget uden at kny.

ProCeed betød førhen i Kia-sammenhæng, at det var en 3-dørs Ceed, men nu er tiderne skiftet, og med den nye model betyder det i stedet, at du får en stationcar med en velformet bagdel. Se den lidt som en koreansk udgave af Mercedes CLA Shooting Brake. Og det fungerer faktisk overraskende godt.

Testbilen i denne duel har i dåbsgave fået en pakke, der giver den de bedste forudsætninger for at klare en dynamisk ilddåb: En 4-cylindret turbomotor med 204 hk, en lækker dobbeltkoblingsgearkasse og GT-Line-udstyr, som giver den sportslige detaljer ude som inde.

Kia ProCeed er et stærkt og praktisk svar på en familiebil til 362.999 kr., som effektmæssigt placerer sig lige under GTI-klassen. Det gør dagens konkurrent faktisk også.