DUEL: Hvem laver den bedst ministerbil på el?

Stortest: Hvad er den hårdeste, bløde SUV til under 400.000kr?

Testholdet har slået vejen forbi et forbudt militærområde i tre nye SUV'er til under 400.000 kr. Desuden trækker turen både testholdet gennem mudder og vand i forsøget på at afdække hvilken blød SUV, der gør det bedst til under 400.000 kr.