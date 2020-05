Drømmer du om en ny eller brugt Audi R8? Vi tester dem alle tre...

Nyt nummer af Bil Magasinet på gaden!

Bil Magasinet er på gaden med et helt nyt magasin. BM2006 (jep, det er vores interne og nørdede betegnelse for at finde rundt i alle bladene) rummer alt det, er perfekt bilblad skal rumme.

Tophistorien, som også pryder forsiden, er en historie om den nye Audi R8, som vi tester på dansk jord. Her sætter vi den op mod to af dens brugte forgængere for at se, om det giver mening at smide næsten 4 mio. kr. for et fabriksnyt eksemplar, eller du hellere skal købe (eller lease...) en brugt. Men det er ikke det eneste, du får i BM2006...

BM2006 kan findes i kiosker landet over netop nu!