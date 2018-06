Bo og Simon's Lamborghini'er har tilsammen kørt over 500.000 km!

Det nye nummer af Bil Magasinet er på gaden idag. Her kan du læse et hav af spændende historier. Vi har blandt andet mødt to Lamborghini-ejere, der til sammen har kørt over 500.000 km i deres biler.

Lamborghini "mile high" klub

"En duet bestående af to V12-motorer kan høres i det fjerne. Lyden tager til. Fra indgangen til Jyllandsringen kan jeg se to kileformede orange prikker blive større. Begge er Murciélago’er og begge er udført i den mest iøjnefaldende perlemor­orange lakering. En lak kun en Lamborghini kan bære. Bilerne triller op foran mig. Bremserne giver et lille hvin, idet de to superbiler bringes til standsning. Gaspedalerne får et enkelt dap, inden nøglerne drejes, og gåsehuden pibler frem som en epidemi på mine underarme, alt i mens saksedørene stiger til vejrs.

I dag har vi samlet to Lamborghini Murcielago og deres ejere, som er indbegrebet af det at være biltosse."

