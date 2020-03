Vil du vide alt om den nye 600-hestes Audi RS6, så læs med hér!

Et nyt nummer af Bil Magasinet er på gaden, og det er jo heldigt, hvis du mangler en masse læsestof, til de næste 14 dage, hvor den danske befolkning er sendt i lockdown. Få en introduktion til dette måneds magasin herunder. Husk at du kan aktivere dit abonnement i dag, ved at benytte dette link, og synes du det er for lidt med et enkelt magasin på 100 sider til 14 dage, så har vi heldigvis også et lager af den nye Retro-Revy 2020, eller hvad med Bil-Revyen 2020?