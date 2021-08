Splinterny Mercedes C-klasse og en flyvende Porsche i det nye nummer af Bil Magasinet

En Cessna 172 skal bruge omkring 160 hk for at komme i luften, men hvis din Porsche ikke er udstyret med vinger, skal den bruge lidt mere. Det er derfor, at Jan Kalmars Dakar-inspirerede Porsche 993 er udstyret med 295 hk og en rallyaffjedring - så den kan flyve.

Du kan læse om den flyvende Porsche, en Peugeot 106 Rallye eller Shelby's grønne monster i dét nummer af Bil Magasinet, der netop nu er på markedet.

Hvis du vil sikre dig at få fremtidige numre af Bil Magasinet, kan du oprette dit abonnement lige her! Er du ikke allerede abonnent, og vil du gerne have netop dette nummer, er du nødt til at hoppe ned til din lokale bladpusher - Kig efter forsiden øverst i artiklen!