Det nye nummer af Bil Magasinet er klar på Wype

Gratis digital version

Er du abonnent på Bil Magasinet, kan du gratis læse det aktuelle nummer plus de to foregående numre på nettet. Det foregår på wype.dk, som er Bil Magasinets og forlaget Bonnier/Benjamins digitale portal.

Wype.dk dækker over 15 andre magasiner her iblandt Illustreret Videnskab, Komputer for alle, Gør Det Selv og Digital Foto, som du som abonnent kan få digital adgang til for bare 29 kroner om måneden.

Bor du i udlandet, hvor det hidtil har været dyrt at modtage Bil Magasinet på grund af portoen, er Wype.dk en genvej til Bil Magasinet.

For 99 kr. pr. måned får du adgang til alle 16 digitale magasiner. Det er mere, end et abonnement på Bil Magasinet koster i Danmark, men langt billigere end et udlandsabonnement, og så får du adgang til alle 16 magasiner. I øjeblikket kan systemet behandle betaling med danske kreditkort.