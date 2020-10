Vind Lamborghini Sián i Lego Technic

Er du klar til en ny konkurrence?

Bil Magasinet er klar med endnu en konkurrence, hvor vi udlodder vilde præmier til Danmarks bedste læsere. Vi har tidligere afholdt en Porsche-quiz og konkurrence, hvor du kunne vinde en fed højttaler lavet af udstødningen fra en Porsche 911 GT3. Vinderen blev Niels Andersen fra Middelfart, hvilket du kan læse mere om i artiklen hér! Du kan også læse om vores BMW-konkurrence, hvor Alexander fra Silkeborg vandt.

Senest kunne du vinde en lækker elcykel fra det danske brand Biomega. Elcyklen havde en værdi af 27.499 kr. Den blev vundet af Morten Rousing fra Vestbjerg. Se ham få den gode nyhed her.

Deltag i quiz for at være med

Nu er der Lego Technic-legetøj på højkant. Vi udlodder nemlig denne Lamborghini Sian Lego Technic til en heldig vinder.

For at deltage i konkurrence skal du starte quizzen nedenfor, hvor vilkår også er beskrevet. Husk at du skal afgive samtykke til at blive kontaktet af Benjamin Media for at kunne deltage.

Du behøver ikke nødvendigvis svare rigtigt, for at være med i lodtrækningen om Lego Technic Lamborghini Sian.