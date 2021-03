Vind en Ferrari 488 GTE i LEGO Technic

Deltag og vind!

Vi er klar med endnu en konkurrence, hvor du kan vinde en fed præmie ved at deltage i vores quiz!

Du kan vinde den ultrarealistiske Ferrari 488 GTE LEGO Technic, der består af 1677 klodser. Så skulle der være til et en del timers byggeri, og det færdige produkt ville pryde enhver bilnørds kontor, værksted eller soveværelse.

Flot og stor udstillingsgenstand

Udover at tage sig flot ud har 488 GTE også en række funktioner. Døre og kølerhjelm kan åbnes, og V8-motorens stempler bevæger sig op og ned. Når den er færdigbygget, måler den 13 cm i højden, 48 cm i længden og 21 cm i bredden.

For at deltage i konkurrence skal du starte quizzen nedenfor, hvor vilkår også er beskrevet. Husk at du skal afgive samtykke til at blive kontaktet af Bonnier Publications for at kunne deltage.

Du behøver ikke nødvendigvis svare rigtigt for at være med i lodtrækningen om Lego Technic Ferrari 488 GTE.



Deltag i konkurrencen her: