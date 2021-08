Vind 26 timers online adgang til Jan & Kevins pit i Le Mans + kæmpe smagekasse

24 Heures du Mans afvikles den 21.-22. august 2021, og for første gang skal Jan Magnussen og Kevin Magnussen køre løbet sammen!

Og som noget nyt kan du få mulighed for at være med backstage, når teamet sender 26 timers liveshow direkte fra pitgaragen som et supplement til TV-transmissionen.

Du kommer helt tæt på og får små interviews og updates fra de tre kørere og andre fra Team SASHI High Class Racing, og der vil være konkurrencer og masser af go’ underholdning!

Du får adgang med en Pit & Pints smagekasse, som udover at give dig adgang til liveshowet også indeholder øl, cocktails og sodavand fra blandt andre CULT Energy, Royal Beer, Nohrlund, Pepsi Max, Faxe Kondi og Anarkist - Beer & Food Lab. Der skulle være rigeligt til et døgn med racerløb.

Deltag ved at skrive JA TAK

Køb kassen på www.pitandpints.dk - eller vind den lige her! Vi udlodder en kasse til fem heldige vindere. Du deltager ved at skrive JA TAK i kommentarfeltet på Bil Magasinets Facebook-side lige her.

Vi trækker vinderne den 16. august kl. 9.00, og de kontaktes direkte.

Held og lykke!

Konkurrencen afholdes af Pit & Pints og Bil Magasinet.