Nu kan du vinde en Biomega-elcykel i Bil Magasinets nye konkurrence

Elcyklen er i kulfiber og kan køre 85 km

"Your next car is a bike", som kan oversættes til "Din næste biler er en cykel" er Biomegas aktuelle slogan, og det kan blive tilfældet for dig, hvis du deltager i Bil Magasinet og Biomegas konkurrence om denne model Oko.

Biomega Oko er designet af det danske designhus KiBeSi. Cyklen har et ikonisk, stilfuld design skabt omkring en let kulfiberramme med integreret batteri samt for- og bagskærme. Det er en af de letteste e-cykler i verden, og den har en estimeret rækkevidde på op til 85 km.

Biomega Oko har ikke en kæde men remtræk, som ikke kræver smøring, så faktisk er det kun skivebremserne, der skal vedligeholdes og batteriet, der med jævne mellemrum skal oplades.