Kina-SUV kører på el: Aiways U5

Målet med den her nye elbil er at skabe en SUV i mellemklassen med god plads i kabinen, en reel rækkevidde på over 300 km på en opladning og mekanik og teknologi, der er nem at bruge og servicere til en pris, der underbyder konkurrenterne. Det ville have været genialt for to år siden, men i dag er der langt flere eldrevne modeller på gaden inklusive overbevisende indslag fra Volkswagen og Tesla, så hvor efterlader det Aiways? Ja, så længe de kan holde prisen nede, ser det ikke så dumt ud.

Hvad er Aiways?

Aiways blev stiftet af to erfarne kinesiske bilfolk i februar 2017. De så det som en fordel at grundlægge et nyt bilmærke, for så behøver man ikke tage hensyn til, hvad folk plejer at sige og gøre. De to hyrede nogle af branchens mest erfarne folk, heriblandt tidligere chef for Audi Sport, Dr. Roland Gumpert – manden bag den vanvittige superbil, Gumpert Apollo.

På rekordtid byggede de et udviklingscenter i Shanghai, en fabrik i det sydlige Kina på i alt 920 hektar med en kapacitet på op til 300.000 biler om året. De har også bygget deres egen batterifabrik, hvor den primære produktion foretages af robotter. Planen var at lancere den første model i april 2020, men på grund af covidkrisen bliver det februar 2021 i Danmark.