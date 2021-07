Fra testen: “Vi har fat i en Golf VIII med en nostalgisk manuel gearstang og tre i stedet for to pedaler. Heldigvis fungerer transmissionen lige så godt og velsmurt som i en Up, og selv den adaptive fartpilot taler godt sammen med drivlinen. Man bliver nødt til selv at skifte gear, når piloten sætter hastigheden ned eller op, men bilen hjælper med store, simple tal lige foran dig for at anspore til gearskift, så det er til at leve med.”

Læs hele testen.