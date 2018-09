John Nielsen giver den gas til fordel for julemærkehjem

John har selv været på julemærkehjem

Hans engagement i „Ræs med hjertet“ har dog også en anden baggrund end kærligheden til biler.

John Nielsen var som dreng selv på julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. Dengang havde han „ondt i maven“ og da man ikke kunne finde ud af hvad han fejlede, kom han fire måneder til Kollund.

"Det var flot at se skibene sejle forbi på fjorden, men det var også en hård tid dengang. Jeg måtte kun se mine forældre én gang om måneden og så skulle jeg gå i røde træsko", husker John Nielsen, der med afstand til tingene godt kan grine lidt af træskoene.

Mavepinen forsvandt først senere og John Nielsen udviklede sig til en af dansk motorsports største navne („Super John“) i 80’erne og 90’erne,

Han kan sagtens sætte sig ind i, at børn og unge i dag har behov for et ti uger langt ophold på et julemærkehjem, hvor forholdene og tilknytningen til forældrene er en anden end dengang han selv var der.

"Mobning er et samfundsmæssigt problem, som er langt mere anerkendt i dag. Da jeg var barn, var det ikke noget man snakkede om. På grund af den måde vi kommunikerer i dag, er der langt flere måder at mobbe på, og det er nemt at hænge andre ud på de sociale medier. Det tager lang tid at rette op på og da er julemærkehjemmene et godt tilbud", siger John Nielsen.

Ved søndagens arrangement på Padborg Park, hvor besøgende kan købe sig til ture i 35 forskellige sportsvogne (samlet 20.000 hestekræfter), er han med til at skaffe midler til Fjordmark i Kollund, som er afhængig af private donationer og sponsorater, eftersom julemærkehjemmene ikke modtager nogen form for offentlig støtte.