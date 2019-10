Features

Dit fjernsyn skal selvfølgelig også kunne give dig, det du har brug for af features. Vil du udover film og tv også kunne høre musik på fjernsynet, og vil du kunne stemmestyre det? Skal dine favorit-tjenester være integreret, og vil du også have mulighed for at tilslutte dine spillekonsoller, uden at det går ud over spil-kvaliteten? Det er blandt andre ting, du skal overveje.

Med Ambient Mode på Samsung QLED får du mulighed for at erstatte den sorte standby-skærm med smukke billeder, der matcher din indretning. I kombination med fjernsynets ultra tynde ramme, vil denne feature nærmest få fjernsynet til at blive usynligt, når ikke du bruger det.

Sidst, men ikke mindst, er det ifølge Powers Sebastian Lillelund altid godt at gøre sig nogle overvejelser hjemmefra, inden man køber et nyt fjernsyn: “Det er vigtigt at tænke over, hvem der skal bruge det, hvad det skal bruges til og hvor det skal stå.”