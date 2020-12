Så kan det næste nummer af Bil Magasinet snart blive dit!

I det næste nummer kan du glæde dig til:



En stor premiere-sektion, hvor du blandt andet kan læse om årets sjoveste bil, Toyota GR Yaris. En lille hidsigprop med 261 hk, manuelt gear og firehjulstræk.

Du finder også anmeldelser af:

Audi e-tron GT

Audi A3 PHEV

Cupra Formentor

Citroën C5 Aircross

VW Tiguan

Hyundai i20





Månedens stortest kigger nærmere på små hybrider i form af Toyota Yaris, Renault Clio og Honda Jazz.

Inden Covid-19 lukkede verden ned igen, var Frederik Frey også et smut i England for at køre den nye ekstreme McLaren 765LT.

Det er også nummeret hvor vi kårer årets bedste (og værste) biler.

Lyder det som noget læsning, du slet ikke kan undvære i december måned? Så læs meget mere i det næste Bil Magasin. For bare 99 kr. får du 3 numre af Bil Magasinet, hvor det første byder på alt ovenstående indhold.

BEMÆRK: tilbuddet udløber d. 28 december!