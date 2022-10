“Lomme-kompressor” imponerer: Pumper dækket HELT op uden problemer!

Her på Bil Magasinet har vi en mangeårig tradition: Vi tilbyder, at man kan prøve at få bladet i postkassen til en favorabel pris, og så kan man få en såkaldt abonnementsgave med – for eksempel en damprenser eller et udendørskamera. (Nuværende abonnenter kan købe abonnementsgaverne til en fordelagtig pris her.)

Den nyeste abonnementsgave er en kompressor, der kan lades op med USB-kabel, og som kan ligge i dit handskerum. Som altid satte vi os for at teste den, inden vi tilbød andre at købe den.