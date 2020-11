Kom med bag rattet af den nye Corvette C8 Stingray - den har MOTORLYD

"Det er tåget, og jeg skal ikke være kendt som manden, der satte den første C8 i Europa i hegnet. Men jeg er knap nok nået ud på den næsten øde motorvej uden hastighedsbegrænsning, før tågen letter og der kommer et mægtigt vooooush i tredje vognbane. Det viser sig at være en lokal Audi Q7-ejer på vej til arbejde med omkring 230 km/t. Den var aldrig gået i Danmark, men i Tyskland er der stadig strækninger med fri hastighed under ansvar."

Corvette C8 lyder sund

Steen Bachmann tager den nye Corvette med på Autobahn i det kommende nummer af Bil Magasinet.

Vil du læse hele historien om, hvordan det er at opleve et corona-øde Tyskland bag rattet af en Corvette, hvor du har motoren lige i nakken og den lyder som om, den kører på Le Mans? Illustreret af en af de bedste europæiske bilfotografer, der for Bil Magasinet har skudt den nye Corvette, der er på vej til Europa uden nogen form for tunge batterier, elmotorer, hybridsystemer eller den slags... her er en V8'er, og den BRØLER.

