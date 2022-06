Her er det uvurderlige værktøj til dig, der er på biljagt!

Data på 1.500 biler

I Årets Biler 2022 kan du blive klogere på alt, hvad der er at vælge i mellem på bilmarkedet anno 2022. Og diversitet må vist være nøgleordet. Der er læsning om 400 forskellige biler fordelt på over 200 sider, og ønsker du at blive teknisk klogere på f.eks. bilers miljøteknik, opbygning eller drivliner, er der mulighed for at nørde det i vores omfattende tekniske leksikon forrest i magasinet. Her kan du også læse omkring forskellene på hybrid- og elbiler. Bagerst i Årets Biler 2022 finder du en detaljeret dataoversigt med informationer på over 1.500 biler.