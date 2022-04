4 af de sjoveste elbiler - vi finder den bedste!

Sjove mellemklassebiler på el

Der findes - selvfølgelig - sporty og sjove biler, der kører på el. Men de er ofte meget dyre. Heldigvis er der sjove udgaver af de mere tilgængelige mellemklassebiler på vej, og vi har taget fire af dem under kærlig behandling for at finde ud af, hvilken der klarer sig bedst - både på og væk fra racerbanen.

De fire biler er:

Du kan se testen i videoen her: