Lynhurtig Lotus er en hyldest til det næste sving

Motorstart er en rebus. Har bilen stået ulåst i længere tid, skal den første låses, og derefter låses op. Stik den gamle Ford-nøgle i tændingen på højre side af ratstammen, og tryk på den store startknap helt ude til venstre på instrumentbordet. Nu springer V6-motoren i gang med et brøl. Et stort brøl.

Men det er ikke spil for galleriet. Dette er en Lotus Evora 410 Sport, og selvom motoren faktisk stammer fra Toyota, så er den skabt til sport og race, hvilket ligger dybt i Lotus’ dna. Selvom Evora er et forsøg på at lave en hverdags-Lotus, så bliver man straffet, hvis man tror, man sætter sig bag rattet af en hverdagsbil.

Lotus var et berømt mærke

Motorlarmen kan faktisk dæmpes ved tryk på en knap, og der er også noget, som ligner et bagsæde bag de to skålformede forsæder – men kabinen er trang i alle andre henseender. Der er lavt til loftet, ingen aflæggeplads og kun få kontakter og greb.

Og det bliver ikke mildere af at sætte i gang. Affjedringen er hård som et skateboard, styretøjet direkte og gearskiftet endnu mere direkte med klikagtige skift og ultrakorte vandringer.

Effekten udvikler sig voldsomt med blot et forsigtigt tråd på speederen, og tilsvarende kræver bremsepedalen et fast tråd, som til gengæld føles, som om man træder direkte på bremseskiverne. Det er en bil så ren og rå som finsprit.