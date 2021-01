Lotus trækker stikket på tre velkendte modeller

Superbil med 2.000 hk

Lotus er ved at finde noget af den kampgejst og overdådighed, der gik tabt fra biler som Elise og Exige. Disse var originalt udstyret med små motorer, og benyttede sig af lav vægt for at dele smil ud. Historisk har Lotus også gjort brug af store V8'ere, og har med stor succes leveret motorer til Formel 1.

Nu skal Lotus så til at imponere med tallene igen: Evija kommer til at lave 2.000 hk. Det er højere end nogen anden gadebil, for ikke at nævne mærkets egne præstationer. Evija skal desværre kun produceres i 130 eksemplarer, og mange er allerede solgt.

Eftermælet bevares

Men det er ikke bare en 2.000 hk elbil, Lotus har undervejs. Bilen, de kalder Type 131, lander også i 2021. Rygterne går på, at den skal være forbrændingsmotoriseret, og hjælpe med at bygge broen, der skal forbinde Lotus' elbiler og fossilbiler. Lotus skriver i en pressemeddelelse, at det skal være en sportsvogn, og at den ikke bliver så overdådig som Evija:



"I 2021 vil vi stadig reflektere over det eftermæle, som vores nuværende line-up har. Vi starter med Elise, der revolutionerede bilindustrien," skriver Phil Popham i en pressemeddelelse.