Lotus Evora 2+2: Skal Lotus nu til at bygge praktiske biler??

I 2009 fik Mikkel Thomsager nøglerne til Lotus Evora 2+2, der på det tidspunkt var den første helt nye Lotus i 13 år:

Der hviler et tungt ansvar på Evora

Allerede inden, jeg drejer startnøglen første gang, ved jeg, at den nye Evora er en meget anderledes Lotus. Det er 13 år siden, Lotus sidst lancerede en helt ny bil, og det er 17 år siden, Lotus har haft en 4-sædet bil på programmet, så der hviler et tungt ansvar på den.

Her er ingen synlig rå aluminium, men god plads, fin beklædning og masser af udstyr. Motoren arbejder blødt og dæmpet, og gearkassen fungerer med bløde, præcise klik. Frygten for, at Lotus har solgt ud af sit DNA, melder sig.

En rigtig Lotus føles let, tæt, direkte, hurtig og superdynamisk. Kan det lade sig gøre med en bil, som er stor, tung og rummelig, og endda har et handskerum? Næsten symbolsk hænger der tunge skyer over Lotus’ hovedkvarter i Hethel uden for Norwich, da vi henter vores Evora.