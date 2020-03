Kan du huske Lotus Esprit? Det kan vi, og den er stadig ligeså fed, som da den var ny!

At sætte sig bag rattet af en Lotus Esprit er som at gå i gang med at læse en ny, god bog. Langsomt folder den en historie ud, som gør den let at elske, selv om den kommer med masser af udfordringer. Den flade bil med den lave, liggende siddeposition giver dårligt udsyn og skidt ergonomi, sådan som det var standarden for de mest fantasifulde superbiler frem til slutningen af 70’erne.

Det var dengang, hvor producenterne heller ikke bekymrede sig om, at kabinen skulle have en størrelse, så velbeslåede kunder kunne være i bilen. Derfor kan man godt blive skuffet, når hysteriet fra motorummet udebliver trods ihærdigt speederarbejde. For en hysterisk motor hører til en superbil fra 70’erne. Lotus Esprit V8 ligner, føles og tér sig som en superbil, men lyden fra V8-motoren er udramatisk og afvæbnende.

Gearkassen, som stammer fra Renault’s reservedelshylder, får heller ingen gratis point. Skiftet er ordinært. Det føles som i den Renault 25, hvor gearkassen også blev brugt. Kabinen er pakket ind i læder overalt, hvor det overhovedet kan lade sig gøre, men den virker stadig som et sammenskudsgilde af kontakter, greb og designløsninger, der er hentet, lånt og sat sammen over mange år.

Styretøjet, som fik servo-assistance i V8-modellen, fungerer præcist og med den forudsigelige lethed, som man gerne vil forbinde med Lotus, og mens kabinen savner rum, og ergonomien savner fornuft, bidrager minimalismen til oplevelsen af en superbil.